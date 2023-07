US-Schriftstellerin

"Wannsee is haunted" – Lauren Groff in Berlin

Sechs Monate arbeitete Lauren Groff an dem Roman mit dem Arbeitstitel „Doom Eager", der mit „Matrix" und dem im Herbst erscheinenden „Die weite Wildnis" ein Tryptichon bildet.

Hartl, Sonja · 21. Juli 2023, 19:30 Uhr

Religion, Klimawandel und Gewalt sind die Themen in Lauren Groffs neuen Romanen. Am letzten Teil des Triptychons arbeitete die US-Schriftstellerin in der American Academy in Berlin: Am Wannsee, wo wunderschöne Natur auf gewaltvolle Geschichte trifft.