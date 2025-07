Es war im späten Mai, alle hatten mit Frühling gerechnet. Stattdessen: minus 8 Grad, heftiger Wind und kaum Sicht auf 3500 Meter Höhe. Langsam stapft die Seilgemeinschaft in den Hohen Tauern in Österreich über den tief verschneiten Gletscher zum Gipfel des Großvenedigers hinauf. Der Atem geht schnell, die Muskeln brennen – Stunde um Stunde um Stunde. Am Ende wird die Wanderung fast den ganzen Tag gedauert haben.