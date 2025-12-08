Wahl in Myanmar

Machtspiele des Militärregimes

Fast fünf Jahre dauern die Kämpfe zwischen bewaffneten Gruppen in Myanmar und dem Militär an, das dort mit Gewalt herrscht. Mehrere Millionen Menschen sind geflohen

Myanmar wählt Ende Dezember erstmals seit dem Militärputsch vor fast fünf Jahren. Oppositionsparteien sind ausgeschlossen, weite Teile des Landes bleiben außen vor. Das Regime will seine Macht legitimieren. Ein Ende der Gewalt ist nicht in Sicht.