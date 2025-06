Scammer in Myanmar

KK Park ist ein Sammelbegriff für Betrugsfabriken in Myawaddy, Myanmar. Der Komplex liegt am Fluss Moei an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand - ein Knotenpunkt für Internetbetrug und Menschenhandel.

In Myanmar werden Tausende Arbeitssklaven in sogenannten Scam-Fabriken gehalten – angelockt aus dem Ausland mit vermeintlich lukrativen Jobs. In den Betrugszentren werden sie gezwungen, Unschuldige online auszubeuten. Besonders betroffen ist Singapur.