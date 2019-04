Vox Female Vielstimmig statt piepsig

Ein jahrelanges freundschaftliches Verhältnis verbindet die Sängerinnen von Vox Female. (Matthias Steinemann)

Stillstand? Das gibt es beim Augsburger Frauenchor Vox Female nicht. Und als wollten sie 19 Jahre nach ihrer Gründung genau das unterstreichen, singen sie in ihrem aktuellen Programm Lieder vom Aufbruch.

Die 30 Sängerinnen von Vox Female verbindet ein freundschaftliches Miteinander. In den wöchentlichen Proben arbeiten sie an ihrem Gesang und danach gelegentlich auch an ihrer Gemeinschaft. Sie haben sich anspruchsvoller Frauenchorliteratur verschrieben und präsentieren in Kirchen, Klöstern und an anderen repräsentativen Orten im jährlichen Wechsel mal ein geistliches, mal ein weltliches Programm.

"Bei einem Frauenchor", sagt die Chorleiterin Christiane Steinemann, "denken viele, das klingt alles irgendwie hoch. Aber auch ein Frauenchor kann vielstimmig singen und es klingt nicht piepsig."