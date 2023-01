Damit die Rente reicht – Wie können wir vorsorgen?

„Unsere Beratung kostet nichts – nur Zeit“, sagt Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung Bund . Die häufigsten Fragen der Ratsuchenden: „Wann kann ich in Rente gehen? Viele wollen wissen, welche Abschläge sie hinnehmen müssen, wenn sie früher aufhören. Bei Jüngeren ist es die private Altersvorsorge: Was gibt es auf dem privaten Markt? Wie unterscheiden sich Renten- und Lebensversicherungen? Es kommen viele, die ins Ausland gehen wollen. Wie wirkt sich das aus auf die Ansprüche? Oder wenn ich mich selbstständig mache, was muss ich da beachten?“