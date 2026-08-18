Kurt Schwitters´ "Ursonate"

Nachdem Kurt Schwitters am 6. September 1921 der Rezitation eines sogenannten Plakatgedichts seines Künstlerfreundes Raoul Hausmann beigewohnt hatte, ging ihm das abstrakte Buchstabenpoem "fmsbwtözäupggiv?mü" nicht mehr aus dem Kopf. Aus der Übernahme und Weiterführung des Gehörten entstand die "Ursonate", ein wichtiges Lautgedicht der frühen Moderne.

Schwitters trug seine Kreation, dessen Material er in Form einer klassischen Sonate arrangiert hatte, mit großem Erfolg vor und überlieferte sie als visuelle Partitur. Darüber hinaus arbeitete er bis an sein Lebensende an dem Versuch, eine passende musikalische "Harmonisierung" für das für ihn zentrale Werk zu finden. Die Abwesenheit einer definitiven Form der Lautsonate bestimmt sie als ein work in progress, das zwischen Tradition und Avantgarde osziliert.