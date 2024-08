Buch über die Natur

Zootiere unter Antidepressiva

Unser Verhältnis zur Natur steckt voller Widersprüche. Deutlich wird das zum Beispiel in Zoos.

In „Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“ hat die österreichische Schriftstellerin Bettina Balàka eine Kulturgeschichte der Natur verfasst. Sie hinterfragt die Gabe von Psychopharmaka an Tiere und zeigt Widersprüche in unserer Beziehung zur Natur auf.