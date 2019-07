Vokalensemble Sequenz Stücke zum "Wasser" und den anderen Elementen

Nach dem Deutschen Chorwettbewerb will das Vokalensemble Sequenz auch mal zu internationalen Chortreffen. (Anne Hornemann)

Das Vokalensemble Sequenz ist ein noch junger Chor aus Halle an der Saale. Besonders stolz sind die knapp 20 Sängerinnen und Sänger auf ihre erfolgreiche Teilnahme am Deutschen Chorwettbewerb letztes Jahr in Karlsruhe.

Halle an der Saale ist dank der Martin-Luther-Universität eine junge Stadt. 2011 gründeten damalige Studierende das Vokalensemble Sequenz. Sie singen Stücke der Renaissance und der Romantik, aber auch zeitgenössische Stücke und Popsongs – wobei der Schwerpunkt auf A-cappella-Literatur liegt.

Zur Zeit beschäftigt der Chor sich musikalisch mit den vier Elementen und singt in seinem aktuellen Programm Stücke zum Thema "Wasser". Nach der Teilnahme am Deutschen Chorwettbewerb in Freiburg, können sich die Sängerinnen und Sänger auch vorstellen, zu Chortreffen im Ausland zu fahren und internationale Kontakte zu knüpfen.