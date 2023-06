Vögel in der Literatur

Die nächtlichen Wanderzüge



Dies ist der Augenblick, in dem du

die roten Beeren der Eberesche wiedersiehst,

und am dunklen Himmel

die Vögel beim nächtlichen Wanderzug.



Es bedrückt mich zu denken,

dass die Toten sie nicht sehen –

diese Dinge, die uns selbstverständlich sind,

sie entschwinden.



Was wird die Seele dann tun, um sich zu trösten?

Ich sage mir, vielleicht braucht sie

diese Freuden nicht mehr;

vielleicht ist es einfach genug, nicht zu sein,

so schwer vorzustellen das auch ist.



(Aus: Averno. Gedichte. Aus dem Amerikanischen von Ulrike Draesner. Luchterhand Literaturverlag. München 2007)