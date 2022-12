Bremse statt Turbo

Es kracht mal wieder in der Ampelkoalition. Streitpunkt: Die Verkehrspolitik. Die FDP macht Tempo bei der Planung von Infrastrukturprojekten und hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Das Ziel: Die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren "für alle Verkehrsträger" mindestens zu halbieren, ausdrücklich auch für den Straßenbau. Das stößt auf den Widerstand der Grünen. Für sie sollen bevorzugt Projekte im Fokus stehen, die dem Klimaschutz dienen, Straßen oder Autobahnen gehören ausdrücklich nicht dazu.

Dabei tut eine Einigung not: 80 Prozent der Unternehmen sehen sich durch die Verkehrsmängel in ihrer Wirtschaftlichkeit bedroht, so eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft. Auch der erhoffte E-Mobil-Boom bleibt aus. Damit droht der Verkehr die Klimaziele erneut zu verfehlen.