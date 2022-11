Ob das "Deutschlandticket" auch dazu führen wird, dass Autofahrer auf Bus und Bahn umsteigen, bleibt abzuwarten, sagte der Experte. Knie sieht dennoch, dass der 49-Euro-Fahrschein den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Schienennahverkehr (SPNV) für viele Menschen attraktiver machen könnte: Ein Ticket, mit dem man überall in Deutschland fahren kann, eröffne Horizonte, so der Experte, „gerade für Menschen, die immer zwischen Auto, Bus und Bahn hin und her überlegen, die kein festes Abo haben, denen das sehr kompliziert erschien – was es ja auch war".