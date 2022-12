Vererbter Reichtum

Um eine Wohnung braucht sich Yannick Haan keine Sorgen mehr zu machen. Von seiner Mutter erbte der Publizist und SPD-Politiker so viel Geld, dass er sich in Berlin eine eigene Bleibe sowie eine Wohnung zum Vermieten kaufen konnte. Das hindert ihn indes nicht daran, eine höhere Erbschaftssteuer zu fordern.

Die Gründe für seine Haltung ergeben sich der derzeitigen Situation in Deutschland. Durch das Erben werde Ungleichheit weitergegeben, sagt Haan. So würden jährlich 400 Milliarden Euro pro ja vererbt, der Bundeshaushalt betrage im Vergleich rund 500 Milliarden Euro. „Wollen wir das so beibehalten?“, fragt der Publizist.

Über das Erben werde in Deutschland kaum gesprochen. Haan vermutet, dass das daran liegt, dass hier gleich drei Tabuthemen zusammenkommen: Geld, Tod und der Wert der Familie in der modernen Zeit.

Doch das Thema Erbschaftssteuer ist in Deutschland nicht populär. Eine Mehrheit der Bürger hält die Abgabe laut Umfragen für ungerecht. Haan unterstreicht deswegen, das es ihm nicht darum geht, der Oma das Häuschen wegzunehmen. Er will an die wirklich großen Vermögen ran, auf die keine Steuern gezahlt werden. In der Debatte müsse der Blick auf diejenigen gelenkt werden, die nichts erbten.