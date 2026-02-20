Kultur und Trumpismus

Verbannte Bücher, verklagte Verlage

29:43 Minuten
In einem Buchladen stehen verschiedene Bücher, die mit dem Buchbann in den USA thematisch zu tun haben im Fenster. Auf einem Cover ist zu lesen: „Censorship, Censorship, Censorship, Censorship, Censorship, Censorship, Censorship is so 1984“.
"Zensur ist so 1984": Bibliotheken und Schulbüchereien in den USA sind per Präsidentendekret angehalten, bestimmte Bücher aus den Regalen zu räumen © Getty Images / Smith Collection / Gado
Faßbender, Beatrice; Rüdenauer Ulrich |
Meinungsfreiheit gilt nicht für jeden, das spüren in den USA unter Trump zunehmend alle, die mit dem geschriebenen Wort zu tun haben. Liberale Medienhäuser, unliebsame Journalisten, Bibliotheken und Schulbüchereien sind betroffen. Ein Stimmungsbild.
