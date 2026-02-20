Kultur und Trumpismus
"Zensur ist so 1984": Bibliotheken und Schulbüchereien in den USA sind per Präsidentendekret angehalten, bestimmte Bücher aus den Regalen zu räumen © Getty Images / Smith Collection / Gado
Verbannte Bücher, verklagte Verlage
29:43 Minuten
Meinungsfreiheit gilt nicht für jeden, das spüren in den USA unter Trump zunehmend alle, die mit dem geschriebenen Wort zu tun haben. Liberale Medienhäuser, unliebsame Journalisten, Bibliotheken und Schulbüchereien sind betroffen. Ein Stimmungsbild.