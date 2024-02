Ob Wohngemeinschaft oder gute Freunde - wer auch jenseits von Ehe und Familie dauerhaft füreinander einstehen möchte, den will die Ampelregierung rechtlich absichern. Geplant ist eine sogenannte Verantwortungsgemeinschaft, das entsprechende Eckpunktepapier hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am 5. Februar vorgestellt.

Die geplanten Regelungen sollen sich an Menschen richten, "die sich in einer Art und Weise helfen, wie es früher vielleicht nur im Familienkreis üblich gewesen wäre“ und die das Recht bisher wie Fremde behandle, so der Minister. In einer Zeit, in der traditionelle Familienstrukturen gerade im Alter nicht immer tragen würden, wachse der Bedarf an neuen Formen gegenseitiger Absicherung.