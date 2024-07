Venezuelas Wahl

Maduro droht mit Blutbad

27:37 Minuten Der autoritäre Staatschef Nicolás Maduro hat am 17. Juli vor einem Blutbad und einem Bürgerkrieg in Venezuela gewarnt, sollte er am 28. Juli nicht wiedergewählt werden. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ariana Cubillos

Von Anne Demmer, Claudia Zilla, Katja Bigalke · 25. Juli 2024, 18:30 Uhr

In seiner elfjährigen Amtszeit hat Staatschef Nicolás Maduro Venezuela heruntergewirtschaftet. Das Land hat die größten Erdölreserven der Welt, die Mehrheit lebt aber in Armut. Ein breites Oppositionsbündnis will das autoritäre Regime nun absetzen.