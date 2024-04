"Vater und Sohn"

Warum Erich Ohsers Comic seit 80 Jahren geliebt wird

29:39 Minuten Unter dem Pseudonym e. o. plauen veröffentlichte Erich Ohser seine Comics "Vater und Sohn". Sein Nachlass wird in Plauen im Erich-Ohser-Haus gezeigt. © picture alliance / ZB / Hendrik Schmidt

Maurer, Renate · 05. April 2024, 19:29 Uhr

Vater mit Glatze und Walrossbart, strubbelhaariger kleiner Sohn: Das sind die Protagonisten in Erich Ohsers Comicgeschichten. In den 1930er-Jahren waren sie populär - und sind es auch heute noch. Am 6. April 1944 starb ihr Schöpfer in Nazihaft.