Effekte von konstruktivem Journalismus

Konstruktiver Journalismus würde vor allem in langen Formaten, also langen Zeitungsartikeln, Radiobeiträgen oder auch Fernsehstücken, funktionieren, meint Uwe Krüger: "Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man für all die Probleme, die wir haben in unserer gegenwärtigen Krise, die bestehenden Lösungsansätze, die zukunftsorientierten Projekte, die Geschichten des Gelingens in ganz verschiedenen Formaten erzählen muss. Auch in kurzen Beiträgen.” Mitgedacht werden sollte konstruktiver Journalismus also in allen Bereichen der Berichterstattung.