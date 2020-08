"Und jetzt alle laut: Orgasmus!" Aufklärerin Ruth Westheimer im Kino

Von Kerstin Zim

Dr. Ruth Westheimer ist seit 40 Jahren Sex-Therapeutin. (imago/Magnolia Pictures/Courtesy Everett Collection)

Kein Thema ist tabu für Sex-Therapeutin Ruth Westheimer. Seit 40 Jahren klärt die inzwischen 92-Jährige über Sexualität auf. Nun kommt der Dokumentarfilm "Fragen Sie Dr. Ruth" in die deutschen Kinos.

Um jeglicher Verklemmung vorzubeugen, lässt Dr. Ruth das Publikum in ihren Fernsehshows aus vollem Herzen ein paar Worte rufen, die sie sonst nur hinter vorgehaltener Hand aussprechen würden:

"One, Two, Three - Sex... Everybody say orgasm loud - Orgasm - a little louder..."

Dr. Ruth spricht über Potenzstörungen, Masturbieren und stimulierende Sexstellungen so sachlich, als würde sie erklären, wie man ein IKEA-Regal zusammenbaut: den Penis von hinten in die Vagina einführen, zum Beispiel.

Kaum zu glauben, dass das nicht nur möglich ist, sondern auch ausgerechnet in den USA stattfindet, wo jeder nackte Busen im Fernsehen verschämt gepixelt wird, und jedes sexuelle Wort gebeept.

"Sexually Speaking you are on the air - I am calling from New York…"

1980 hatte Ruth Westheimer ihre erste Radio-Show, sonntags nach Mitternacht: "Sexually Speaking". Die war so erfolgreich, dass mehrere Fernsehshows folgten. Nie nahm Dr. Ruth ein Blatt vor den Mund. Jede Sendung war mit einer Warnung versehen: Achtung, es folgt eindeutiger sexueller Inhalt, der nicht für alle geeignet sein mag.

Weisheiten über das Sexualleben

Ruth Westheimer ist sicher, dass die Studiobosse das alles nur erlaubt haben, weil sie erst mit über 50 Jahren auf Sendung ging, als Therapeutin und Psychologin sehr gut ausgebildet war, einen starken Akzent hatte und jede Frage sehr ernst nahm.

1,45 Meter groß, Kurzhaarschnitt, farbenfrohe Kleidung, ein spitzbübisches Lächeln auf den Lippen und einen Witz auf der Zunge - so verbreitet Ruth Westheimer bis heute ihre Weisheiten über das bestmögliche Sexualleben.

"Hello, I’m Dr. Ruth Westheimer. I’m at Buzzfeed and guess what: I will answer your questions on sex, on relationships and on dating."

Eine deutsch-jüdische Biografie

Nicht anzumerken ist ihr der dramatische Weg von Frankfurt am Main nach New York, wo sie bis heute lebt und an der Uni unterrichtet. 1928 wurde sie als Karola Ruth Siegel in Deutschland geboren. Ihre Eltern, die später von den Nazis ermordet wurden, schickten sie mit zehn Jahren in ein Kinderheim in der Schweiz. Nach dem Krieg wanderte Westheimer nach Palästina aus, wurde eine sehr gute Scharfschützin in der zionistischen Untergrundorganisation Hagana und lernte, wie man eine Handgranate wirft.

Offenheit statt Tabus

Ruth Westheimer studierte Psychologie in Paris und Soziologie in New York. Auf dem Höhepunkt der sexuellen Revolution in den späten 1960ern lernte sie als Projektleiterin einer Gesundheitsorganisation direkt und öffentlich über Verhütung und Geschlechtskrankheiten zu reden. Einer dieser Vorträge führte schließlich zur "Sexually Speaking"-Radioshow.

Das war 1980, als in den USA die ersten Aids-Fälle registriert wurden und Homosexualität trotzdem ein Tabuthema war. Nicht für Dr. Ruth. Bis heute danken ihr Menschen dafür, dass sie alle Formen von Sexualität respektiert und keine als abnormal abstempelt: "Es war wunderbar, als junger homosexueller Mann im Radio von Ihnen etwas Positives über einen Teil meines Lebens zu hören, den ich selbst noch verarbeiten musste."

Ein Dokumentarfilm über ihr eigenes Leben hat Ruth Westheimer nie interessiert. Doch das Filmteam überzeugte sie, dass es geradezu ihre Pflicht sei, ihre Geschichte zu erzählen: Wenn sie sehe, dass Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt werden, müsse sie als Holocaust-Überlebende ihre Stimme erheben, damit das nicht wieder passiere.

Kurz vor ihrem 92. Geburtstag im Juni ging Ruth Westheimer auf die Straße, um in New York mit Tausenden gegen Rassismus und Polizeibrutalität zu demonstrieren. Sie hofft, dass der Film über ihr Leben andere inspiriert, dasselbe zu tun.

Fragen Sie Dr. Ruth

Ein Film von Ryan White

USA 2018, 100 Minute

Seit dem 27.8.2020 in den deutschen Kinos

