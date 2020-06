In einem Video des UN-Flüchtlingshilfswerk listen zwölf Schauspieler die Alltagsdinge auf, die Menschen auf ihre Flucht mitnehmen. Die Schauspielerin Dennenesch Zoudé hat daran mitgewirkt, um zum heutigen Weltflüchtlingstag ein Zeichen zu setzen. Mehr

"Rough and Rowdy Ways" ist Bob Dylans erstes Album mit eigenen Songs seit 2012. Der Dylan-Experte Heinrich Detering fühlte sich beim Hören "wie vom Donner gerührt" - so reich sei das Universum des Musikers, so neu und doch vertraut seine Songs.Mehr