Ulrich Wickert zum ÖRR

Er selbst stand jahrzehntelang am Nachrichtentisch der ARD-"Tagesthemen", nun betrachtet Ulrich Wickert die Krise, in der sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) derzeit befindet, eher von außen. Neben einem fehlenden Meinungsspektrum beklagt der Journalist und Autor ein grundsätzliches Problem im ÖRR: "Es werden keine Charaktere mehr herangezogen." Wickert führt aus: "Einem Charakter muss man viel Freiheit lassen, dem muss man Mut geben, den muss man in den dritten Programmen auch mal machen lassen." Der ÖRR leide unter einem Nachwuchsproblem.