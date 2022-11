Stefan Raue über Reformen

Der Intendant des WDR, Tom Buhrow, fordert weitreichende Reformen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ein Punkt: ein „neuer Gesellschaftsvertrag“ für die Anstalten. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben, so der WDR-Intendant.

Stefan Raue, Intendant des Deutschlandradios, bewertet diesen Vorstoß zurückhaltend. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk befinde sich „nicht im luftleeren Raum“, sagt Raue. Es gebe bereits Regelungen aber auch Überlegungen, „wie der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft sein soll".

Skeptisch äußert sich Raue zu der Frage, wie der von Buhrow vorgeschlagene Runde Tisch besetzt werden soll. Laut Buhrow soll dieser den neuen Gesellschaftsvertrag ausarbeiten. Die Diskussion um die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien sei „nicht so eindeutig und klar nach politischen Lagern, Organisationen und so weiter aufgeteilt“, sagt Raue. Jeder habe seine unterschiedlichen Vorstellungen, vor allem davon, „auf was man gerne verzichten“ könnte. „Ich nenne das immer ‚Schiffe versenken‘: Man versenkt ganz gern die Programme, die aber anderen durchaus wichtig sind.“