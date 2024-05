Etwa 600.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter sind derzeit in der EU, davon rund 200.000 in Deutschland. Auch Politikerinnen und Politiker kennen diese Zahlen. Sahra Wagenknecht etwa verweist darauf und schlussfolgert: „Auch die ukrainische Bevölkerung möchte, dass dieser Krieg endet.“ Die Leute würden mit den Füßen abstimmen, meint sie und appelliert für baldige Friedensgespräche mit Russland.

Können wir bitte damit aufhören, ein komplexes Thema so zu vereinfachen? Wer die Ukraine verlässt, um der Mobilisierung zu entgehen, stimmt damit nicht automatisch für diese oder jene politische Lösung ab, sondern trifft in einer hochkomplexen existenziellen Situation eine ganz persönliche Entscheidung.

Da ist etwa Juri: Als Russland am 24. Februar 2022 die gesamte Ukraine angegriffen hat, kannte er den Krieg schon seit acht Jahren. Er war 21 Jahre alt und lebte in Donezk im Osten der Ukraine, als der Krieg dort 2014 begann. Juri heißt eigentlich anders, aber er möchte anonym bleiben.

Der Krieg hat sein ganzes Leben verändert. Er konnte es sich nicht vorstellen, hat es sich nicht ausgesucht, der Krieg ist ihm einfach widerfahren. Viele Freunde, Verwandte sind geflohen, Juri hat sein Studium abgebrochen, erlebte die Okkupation durch Russland, die Errichtung der sogenannten Volksrepublik Donezk und: dass Bekannte von der Straße weg rekrutiert wurden, um in der russischen Armee zu kämpfen. Schließlich hat Juri vor rund zwei Jahren viel Geld gezahlt, um über Russland in die EU zu fliehen, zunächst nach Lettland. Heute lebt Juri in Deutschland. Und er möchte nicht kämpfen für sein Land, die Ukraine. Nicht an der Front. Er habe keine Kraft mehr. Nach zehn Jahren sei er müde vom Krieg. Müde davon, Angst zu haben, um Freunde, Familie, Nachbarn, das eigene Land, das eigene Leben.