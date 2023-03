Traumatisierungsdebatte

Zuerst der Soziologe Harald Welzer, der dem ukrainischen Botschafter im vergangenen Jahr am 8. Mai in Anne Wills Talkshow erklärte, er möge bitte etwas mehr Verständnis aufbringen für die Deutschen und ihre „Kriegserfahrung, die sich durch die Generationen durchgezogen hat“.

Oder kürzlich ein 96-jähriger ehemaliger Wehrmachtssoldat, der sich im Radio gegen Waffenlieferungen aussprach, weil er das, was er im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, als so „entsetzlich“ empfand.

Geht’s noch? Wer leidet hier, eine Geflüchtete aus Cherson, der noch die Sirenen des letzten Bombenalarms in den Ohren hallen, oder ein Deutscher, der vor acht Jahrzehnten als Nazi in der Ukraine gegen die Sowjetunion kämpfte, beziehungsweise sein Sohn oder Enkel, die nie Krieg gesehen haben?

So etwas entsteht nicht von einem Tag auf den anderen, hier muss eine größere kulturelle Verschiebung stattgefunden haben. In der Tat. Und zwar hat sie etwas zu tun mit Bestsellern wie „Die vergessene Generation“ und „Kriegsenkel“ von Sabine Bode. Bode und andere behaupten: Auch nichtverfolgte Deutsche wurden durch den Zweiten Weltkrieg traumatisiert, etwa bei der Bombardierung Dresdens oder der Vertreibung aus Ostpreußen.

Deshalb seien diese heute „emotional blockiert, sie stehen privat oder beruflich auf der Bremse“, so die Autorin Sabine Bode in "Kriegsenkel. Die Erben der vergessenen Generation". Was tun? Therapie, vor allem Familienaufstellungen. Und sich organisieren, zum Beispiel in sogenannten Kriegsenkelstammtischen, die fast jeden Abend irgendwo in Deutschland stattfinden.