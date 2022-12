Udo Jürgens: „Da Capo“

Polak lernte die Musik von Jürgens im zarten Altern von neun Jahren kennen, über eine Kassette im Audioradio, die rauf und runter lief: ein Best of aus der „Hautnah“- und der „Deinetwegen“-Platte. Diese Lieder hätten ihn tief geprägt, berichtet Polak. „Udo Jürgens war für mich fast schon wie ein Therapeut meiner Kinderseele“ – mit Texten, die er als Poesie und eine Art Philosophie-Unterricht erlebt habe. „Das alles blieb ganz fest in meinem Herzen stecken.“

Jürgens habe „fast eine Revolution in den Gartenlauben ausgelöst mit einem Lied wie ‚Ehrenwertes Haus‘. Er hat den griechischen Gastarbeitern, die ihre Familien vermissten, hier allein waren und auch nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wurden, mit ‚Griechischer Wein‘ eine empathische Hymne geschrieben.“ Und er habe über die Sehnsüchte der Menschen gesungen, wie zum Beispiel in dem Lied „Ich war noch niemals in New York“.