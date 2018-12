Typisch Deutsch: Die Deutschen "Ich staune darüber, wie wenig Zuversicht hier vorhanden ist"

Von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt

Warum so schlecht gelaunt? Die Deutschen könnten mehr Optimismus zeigen, meint eine der befragten Journalistinnen. (imageBROKER)

In der letzten Folge von "Typisch deutsch?" wollen wir erfahren, was Gästen aus dem Ausland zu den Deutschen einfällt. Die Antworten: Deutsche rennen auf der Straße, sie sollten ihr Land mehr genießen – und was sie sich vornehmen, ziehen sie durch.

Tejan Lamboi aus Sierra Leone:

"Mein erster Eindruck hier in Deutschland war, dass die Menschen nicht so freundlich sind. Außerdem geht alles so schnell hier, wie zum Beispiel die Leute auf der Straße laufen, die rennen. Wenn ich einen Schwarzen auf der Straße sehe, weiß ich, nur allein dadurch, wie er sich bewegt, ob der hier geboren ist oder in Afrika, er geht viel schneller. Bei uns in Sierra Leone sind die Leute langsamer."

Deborah Cole aus den USA:

"Wenn ich jetzt mit amerikanischen Freunden über Deutschland spreche, empfinde ich Neid, dass ich hier leben darf. Wenn vielleicht auch im persönlichen Umgang die Temperatur hier etwas kühler ist als in Amerika. Ich staune darüber, wie wenig Zuversicht und Optimismus hier vorhanden ist. Das fällt mir immer wieder auf, wenn mein viel Zeit im Ausland verbracht hat wie ich. Hier ist es wirklich das wahre Paradies in so vielen Hinsichten. Manchmal wünsche ich mir, dass meine Freunde und Nachbarn hier in Deutschland das so ein bisschen mehr genießen könnten."

Angelina Tomofejeva aus Russland:

"Wir hatten früher mal einen Schulaustausch mit Deutschland gehabt und zu mir nach Moskau ist ein Mädchen aus Köln gekommen. An diesem Tag, an dem sie kam, wollte sie ihren Kopf waschen, obwohl wir gerade kein warmes Wasser hatten. Und obwohl es Winter war, hat sie mit kaltem Wasser ihren Kopf gewaschen. Ich sagte: Wieso machst du das? Und sie meinte, ich habe beschlossen, das zu tun und dann habe ich es auch gemacht. Ich glaube, ich habe damals über Deutsche viel verstanden. Wenn ein Deutscher sich etwas vornimmt, dann tut er das auch!"