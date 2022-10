Regierungskrise in London

"Es muss eine wirkliche Alternative geben, nicht nur eine Alternative an der Spitze der Konservativen Partei", so die Politikerin. Denn deren Spaltung in Brexit-Hardliner und jene, die wüssten, dass der Brexit "ein Kopfschuss" gewesen sei, bleibe unüberbrückbar.

Die Stabilität Großbritanniens und die Identität der Briten sieht Hobhouse trotz der politischen Krise nicht ernsthaft in Gefahr: "Solange die Briten ihre eigene Regierung mit einem gewissen Abstand und Humor sehen können, so lange glaube ich, dass die Demokratie auch überleben kann", sagt sie.

"Natürlich ist es schmerzlich zu sehen, dass das Ansehen von Großbritannien so gelitten hat", räumt Hobhouse ein. Auch die USA seien am Rand einer Staatskrise gewesen, sagt sie unter Anspielung auf den Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021.