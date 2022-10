Das Scheitern von Liz Truss

Nach nur 44 Tagen ist Liz Truss vom Amt der britischen Premierministerin zurückgetreten: "I can not deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party". Sie könne das Mandat nicht erfüllen, für das sie von der Konservativen Partei gewählt worden sei.

Noch nie war eine Amtszeit so kurz. Für den britischen Autor James Hawes zeigt das: Großbritannien ist im Moment so gut wie unregierbar. "Wer das schaffen kann", so Hawes, "weiß ich nicht. Es scheint, dass vielleicht doch Boris Johnson zu uns zurückkommt."

Ein mögliches Comeback von Boris Johnson - wie kann das sein? "Das kann sein, weil die Konservative Partei völlig außer Rand und Band ist", so Hawes. Es habe mit dem Brexit begonnen. Und trotzdem sei, das, was jetzt passiert ist, auch vor ein paar Wochen noch völlig unabsehbar gewesen.

Die falsche Kandidatin

War also Liz Truss nicht die falsche für das Amt, sondern die Partei hat versagt? "Genau das", ist James Hawes überzeugt. Es sei "welthistorische Ironie": "Die konservativen Abgeordneten fürchteten, Sitze zur Labourpartei im Norden und zu den Liberalen im Süden zu verlieren, haben Boris Johnson weggejagt. Dafür haben sie Liz Truss bekommen, die unter den liberalen Südengländern verhasst ist."

James Hawes zufolge hat die Partei die falsche Kandidatin gewählt. "Die Abgeordneten sind überwiegend Rentner aus dem Süden Englands, die haben Liz Truss gewählt." Mindestens die Hälfte der etwa 180.000 Mitglieder starken Partei wäre in Deutschland laut Hawes zwangsläufig Mitglied der AfD, nicht der CDU.

Die Welt des "souveränen Ichs"

"Der tiefe Sinn des Brexit war immer, England aus Europa zu reißen, damit es eine Zweigstelle eines republikanischen Amerikas werden kann", analysiert Hawes. Liz Truss glaube, in Anlehnung an den österreichischen Ökonomen Friedrich August von Hayek, wie die Trump-Anhänger in Amerika, an eine Welt des "souveränen Ichs".

"Das sind die Superreichen", so James Hawes, "die so genannten 'Gründer' von Firmen, die angeblich die einzigen schöpferisch Tätigen in der Gesellschaft sind". "Solche Leute sollen laut Trump und Trusswenn er zwangsweise gesagt hat, können wir ihn immer noch stillschweigend verbessern, deneke ich ihr Geld hinstecken, wo sie wollen. Eine Welt der reinen, blutrünstigen freien Marktwirtschaft."

James Hawes sieht das Problem seines Landes darin, dass das Vereinigte Königreich keine Leitkultur habe. "Weil wir Briten an sich keine Nation sind", erklärt er weiter. "Wir sind mehr ein Vielvölkerstaat: Schotten, Walliser und die Nordiren haben alle eigene Kulturen, eigene Sprachen und Geschichte." Und die Geschichte sei teilweise auch noch die von miteiander verfeindeter Nationen.

Verfluchtes Zweiparteiensystem

Auch im politischen System Großbritanniens sieht James Hawes Ursachen für die derzeitige Krise: "Unser verfluchtes Zweiparteienwesen hat dazu geführt, dass keine Partei je im nationalen Interesse handelt. Jede Partei schaut nur auf die eigene Basis." Die Conservative Party sei die Partei des englischen Südens, Labour die des englischen Nordens.

Der Norden habe historisch normalerweise eine Art Bündnis mit Schottland. "Da Schottland nun aber nationalistisch gestimmt ist, ist eben dieses Bündnis zerfallen. Das hat dazu geführt, dass Südengland und die Conservative Party die Macht haben."

Der britische Schriftsteller James Hawes: "Keine Partei hat je im nationalen Interesse gehandelt." © picture alliance / dpa / Revierfoto

Und wenn London immer wieder "nein" sage, könne das dazu führen, dass das Vereinigte Königreich von einem Bündnis von Staaten, zu einem Bündnis des Gesetzes werde, ist Hawes überzeugt. Dass also England die Gewalt über Schottland und Wales hätte. Das wiederum, so Hawes, "kann nur dazu führen, dass Schottland unabhängig wird, glaube ich."