Das eigene Leben als "Steinbruch" für die Literatur: In "Der vergessliche Riese" schreibt David Wagner über die Demenz seines Vaters. Und wie den Kindern durch die Krankheit ein neues Zusammensein mit dem Vater geschenkt wird, so der Autor. Mehr

Wie ist es, unter Zeugen Jehovas aufzuwachsen? Stefanie de Velasco hat die ersten 15 Jahre ihres Lebens in dieser Glaubensgemeinschaft verbracht. "Kein Teil der Welt" erzählt, was Kinder erleben, die in einem Korsett von rigiden Verboten aufwachsen.Mehr