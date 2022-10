Zum Tod des Stadtforschers Mike Davis

Mike Davis zählt zu den Gründungsmitgliedern der Los Angeles School of Urbanism. "Das hatte eine besondere Bedeutung in den USA, speziell in Kalifornien", ordnet Gefroi ein. "Und mit Zeitverzögerung schwappte das nach Europa." Aber es habe immer auch Kritiker aus Forschung und Wirtschaft gegeben, die gesagt hätten, so könne man Stadt nicht denken, nicht untersuchen, erinnert sich der Architekturjournalist. "Er hat vor allem viele junge Leute mit seiner Arbeit angesprochen, weil sie sehr frisch daherkam." Die jungen Menschen, die die Städte haben verändern wollen, "für sie war er ein Verbündeter".