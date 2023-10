Vielleicht gefällt Dir „Shani Louk Gefunden Krankenhaus“, „Türkei Palästina“, „Gaza“, „Hamas Geiselvideo heute“. Seit über zwei Wochen empfängt mich TikToks Suchfunktion mit solchen und ähnlichen Suchvorschlägen. Drei davon sind stets mit Flammen gekennzeichnet und weisen auf vermeintliche Hot Topics hin. Nun könnte man vermuten, der TikTok-Algorithmus zeige mir einfach die häufigsten Suchanfragen auf der Plattform. Doch so einfach ist es nicht.

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost Wie der Gazastreifen zum Pulverfass wurde

Unsere Recherchen deuten darauf hin, dass sich mindestens ein Teil von TikToks Suchvorschlägen nicht aus dem Verhalten der Nutzer:innen ergibt, sondern von TikToks Algorithmus selbst vorgeschlagen wird. Was bei eher unterhaltsamen Begriffen wie „Kotzhügel“ während des Oktoberfestes vielleicht eklig, aber unproblematisch ist, wird in politischen Krisensituationen zum Problem.

Seit der Eskalation in Nahost sind TikToks Suchvorschläge dominiert von themenverwandten Empfehlungen. Das ist zunächst erstaunlich, weil die Plattform laut Selbstbeschreibung, „Kreativität und Freude“ bringen möchte und sich damit brüstet, keine politische Werbung zuzulassen. Gleichzeitig drängen die reißerischen Suchvorschläge Nutzer:innen dazu, Videos anzusehen, die mit einem politisch komplexen und gewaltvollen Konflikt verknüpft sind.

Klickt man auf eine dieser empfohlenen Textzeilen, wird man zu einer Ergebnisseite weitergeleitet. Dort findet man sich wieder in einer wilden Melange aus Nachrichten, Propaganda, Desinformationen, Meinungen, Klickbait, Werbung und Videos von Trittbrettfahrern. All das in zahlreichen unterschiedlichen Sprachen, ohne jeden Kontext und mit zum Teil verstörenden Inhalten.