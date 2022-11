Tiervideos im Internet

Lustige Tiervideos gibt es im Internet wie Sand am Meer. Doch für die Tiere sind sie oft alles andere als lustig. Die Tierärztin Michaela Fels analysiert in einem Projekt Tiervideos auf Social-Media-Plattformen. Bereits auf Hunderte Filme sei sie mit ihrer Kollegin gestoßen. „Wahnsinnig viele“ diese Filme enthalten laut Fels „verstecktes Tierleid“.

Weit verbreitet sind beispielsweise Videos, in denen Haustiere Missgeschicke erleben oder mit ihnen sogenannte Challenges durchgeführt, also kleine Fallen gestellt oder Hinterhältigkeiten arrangiert werden, berichtet Fels. Eine solche Challenge: Es werden Gurken hinter Katzen gelegt. Sobald die Tiere die Gurke entdecken, erschrecken sie sich, springen in die Luft und verletzten sich gegebenenfalls, so Fels.