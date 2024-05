Utopie im Computerzeitalter

Lange hatte Thomas Kessler in kleineren Besetzungen ausprobiert, was er in der "Utopia"-Reihe ab 2011 auf ein ganzes Orchester übertrug. Schon in seinem "Control"-Zyklus (1974-2005) mussten die Interpreten selbständig mit live-elektronischen Apparaturen umgehen. In den neuen, großformatigen Stücken bildet nun jeder Orchestermusiker eine unabhängige live-elektronische Einheit mit einem eigenen Lautsprecher. Aus vielen kleinen Einheiten addiert sich der Gesamtklang, den kein Klangregisseur zusammenmischt – ein Wagnis, auf das Kesslers Navigieren zwischen elektronischer und Instrumentalmusik konsequent zusteuerte.