Lakonisch trifft 54books

The Internet made me buy it!

39:12 Minuten This Is How You Lose the Time War ist eine Science-Fiction Novelle aus dem Jahr 2019 von Amal El-Mohtar und Max Gladstone, in der es um zwei zeitreisende Agentinnen geht. © Getty Images / iStock / AntonioSolano

Watty, Christine; Glanz, Berit; Sahner, Simon; Zeh, Miriam · 25. Mai 2023, 17:05 Uhr

Ein Sci-Fi-Roman geht durch die Decke, weil ein Twitter-Nutzer schreibt: "Lest das!" Ist der Erfolg von “This is how you lose the Time War” mehr als nur ein schönes kleines Internet-Märchen?