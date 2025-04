Traditionelle Indische Musik in London

Tempeltrommler und Kunstmusik

28:47 Minuten Entwickelt die jahrtausendealte Hindustani-Musik in London weiter: Sängerin Ranjana Ghatak. © Ranjana Ghatak / press

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

Von den neun Millionen Menschen, die in London leben, haben eine Millionen einen Migrationshintergrund in Pakistan, Indien, Sri Lanka oder Bangladesch - den ehemaligen britischen Kolonien. Auch ihr musikalisches Erbe hat in der englischen Haupstadt längst einen festen Platz und erfreut sich wachsender Beliebtheit.