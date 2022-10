Taylor Swift: "Midnights"

Es ist raus: Taylor Swift hat ihr neues Album veröffentlicht, mit Tam-Tam und großem Aufschlag. Die ganze Woche gab es kleine oder größere Aktionen, etwa auf ihren Social Media-Kanälen, bei Spotify oder Apple Music. Und auch in New York konnte man am Times Square auf einer riesigen Werbetafel schon einen Songtext lesen.