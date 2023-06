Von Puschkin bis heute

Der Kaukasus in der russischsprachigen Literatur

Der Berg Ushba im Gebirge Großer Kaukasus

Hochweis, Olga · 04. Juni 2023, 22:03 Uhr

Der Kaukasus gilt in der russischsprachigen Literatur als Ort der Schönheit, der kulturellen Verwurzelung und der Freiheit, ist Sinnbild für kulturelle Reinheit. Eine neue Literatur knüpft an diese alten Topoi an und bricht zugleich mit ihnen.