Tania Giannouli Trio / Jazzfest Berlin 2018 Griechische Jazz-Poesie

Moderation: Matthias Wegner

Die Pianistin Tania Giannouli (Tania Giannouli / Yiannis Soulis)

Über die griechische Jazzszene ist außerhalb der eigenen Landesgrenzen wenig bekannt. Durch ihren Auftritt beim Jazzfest Berlin 2018 hat die Pianistin Tania Giannouli Rückenwind für eine internationale Karriere bekommen.

Die Pianistin und Komponistin Tania Giannouli wurde 1977 in Athen geboren. Nach ihrem Klavier– und Kompositionsstudium hat sie in der griechischen Szene ordentlich mitgemischt. Bereits acht Alben unter eigenem Namen hat sie bis heute veröffentlicht und dabei ihre enorme Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Zudem hat sie sich als Film-Komponistin einen Namen gemacht und hat großes Interesse an interdisziplinären Projekten.

Zum ersten Mal war sie nun in Berlin zu Gast, präsentierte bei dieser Gelegenheit ihr neues Trio mit dem Trompeter Andreas Polyzogopoulos und dem Oud-Spieler Kyriakos Tapakis. Eine nicht alltägliche Besetzung mit einer eigenen Klangsprache. Poetisch und voll zarter Zwischentöne.

Tania Giannouli Trio

Tania Giannouli, Klavier

Andreas Polyzogopoulos, Trompete

Kyriakos Tapakis, Oud

Jazzfest Berlin

A-Trane, Aufzeichnung vom 02.11.2018