Spielfilm "Tamara"

Aus einem Land, das es nicht mehr gibt

Sie trennen Welten: Tamara und ihre Mutter.

Jonas Ludwig Walter im Gespräch mit Susanne Burg · 28.01.2023

Geboren in der DDR, aufgewachsen in der Bundesrepublik: In dem Film "Tamara" erzählt Regisseur Jonas Ludwig Walter von einer ostdeutschen Frau Anfang 30 und ihrer Beziehung zur DDR-geprägten Mutter. Es ist auch seine eigene Geschichte.