Sonntags-Talk „Anne Will“

Eine gewisse Müdigkeit

07:27 Minuten Hört auf: Fernsehmoderatorin Anne Will. © picture alliance / dpa / Jörg Carstensen

Matthias Dell im Gespräch mit Britta Bürger · 13. Januar 2023, 23:20 Uhr

Ende 2023 ist Schluss: Anne Will beendet ihre Politik-Talkshow im Ersten nach 16 Jahren. Für Fernsehkritiker Matthias Dell war Will lange Zeit die „wacheste Moderatorin“ im Talk-TV. Nötig seien nun Korrekturen an dem Fernsehformat.