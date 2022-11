Queere Talkshow startet

"Politisch und systemkritisch, aber nicht mutig genug"

07:05 Minuten Riccardo Simonetti empfängt und diskutiert in seinem "Salon Simonetti" in der ARD – ein Kosmos gelebter Diversität, wie er seine Show selbst erklärt. © WDR / Lennart Speer

Lara Keilbart im Gespräch mit Boussa Thiam · 25.11.2022

Die Diskussionen, die Beiträge, die Themen – all das sei sehr gut in der neuen queeren ARD-Show "Salon Simonetti", sagt die Popkultur-Journalistin Lara Keilbart. Mit der Sendezeit in der Nacht aber zeige die Anstalt wenig Mut.