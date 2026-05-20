Erinnerungskultur

Täter, Opfer, Deserteure: Wer bekommt ein Denkmal?

35:54 Minuten
Löwenzahn wächst zwischen den Steinen vor dem Erinnerungsort Topf & Söhne.
Das Geschichtsmuseum von Erfurt ist der ehemalige Firmensitz von J.A. Topf & Söhne. Das Unternehmen stellte Öfen für die Beseitigung der Leichen in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten her. © picture alliance / dpa / Martin Schutt
Enslin, Gina; Sennewald, Marty |
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Denkmäler und Gedenktafeln erinnern meist an Helden, Opfer der Geschichte. Aber was ist, wenn sich die Geehrten nicht so klar zuordnen lassen? Neue Quellen und geänderte gesellschaftliche Bezugnahmen werden für das Erinnern zur Herausforderung.
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