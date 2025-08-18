Gewalt von Lehrern
Die Bundesländer haben erkannt, dass es Schutzkonzepte gegen Gewalt in Schulen braucht: Schulleitungen und Lehrkräfte sollen diese Konzepte entwickeln und umsetzen © picture alliance / dpa / Marcel Kusch
Wenn Übergriffe in der Schule ohne Folgen bleiben
27:55 Minuten
Sie sind für das Wohl ihrer Schüler verantwortlich, trotzdem gibt es Gewalt von Lehrern. Doch Fehlverhalten in der Klasse bleibt oft folgenlos. Übergriffe werden häufig nicht gemeldet oder Personen, die sie melden, erfahren zu wenig Unterstützung.