Gewalt von Lehrern

Wenn Übergriffe in der Schule ohne Folgen bleiben

27:55 Minuten
Schüler sitzen während einer Unterrichtsstunde arbeitend an Tischen. Sie heben sich als dunkle Silhouetten vor den Fenstern ab.
Die Bundesländer haben erkannt, dass es Schutzkonzepte gegen Gewalt in Schulen braucht: Schulleitungen und Lehrkräfte sollen diese Konzepte entwickeln und umsetzen © picture alliance / dpa / Marcel Kusch
Elsner, Katharina |
Audio herunterladen
Sie sind für das Wohl ihrer Schüler verantwortlich, trotzdem gibt es Gewalt von Lehrern. Doch Fehlverhalten in der Klasse bleibt oft folgenlos. Übergriffe werden häufig nicht gemeldet oder Personen, die sie melden, erfahren zu wenig Unterstützung.
Zeitfragen Feature
Aus dem PodcastZeitfragen. Feature

Podcast hören

PodcastZeitfragen-Feature

Zeitfragen Feature

Unsere Welt ist komplex, die Informationsflut überwältigend. Die Zeitfragen ordnen, hinterfragen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Lehrerinnen und Lehrern
Zur Startseite