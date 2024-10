Süß!!! Oder?

Wie sich unser Blick auf Tiere verändert hat

24:28 Minuten Heute würde er viral gehen. In der Kolonialzeit verkörperte der Löwe das Wilde, das Andere, so die Kunsthistorikerin Lee Chichester in ihrem Buch "Koloniale Tiere?". © picture alliance / imageBROKER / Stibalova, V.

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Wahrscheinlich reden wir so gern über Tiere, weil es uns so schwer fällt, über uns selbst zu reden. Das sagt Tereza Hossa vom Podcast „Weird Animals“. Außerdem in unserem Tiertalk: die koloniale Geschichte hinter unserem Blick auf Tiere.