Biodiversität

Wie Zoos die Artenvielfalt sichern wollen

29:53 Minuten Der Frozen Zoo in San Diego friert die Zellen gefährdeter Tierarten ein, um sie später nachzüchten und auswildern zu können. © picture alliance / Associated Press / Lenny Ignelzi

Pro Tag verlieren wir etwa 150 Tierarten. Um Arten für die Zukunft zu erhalten, werden Tierzellen in manchen Zoos eingefroren. Wie in einer Art Arche Noah will man sie so retten. Andere Zoos setzen auf die Nachzucht gefährdeter Arten.