Südtiroler Literatur

„Alto Adige“ ist der italienische Name für Südtirol. In der nördlichsten Provinz des Landes werden drei Sprachen gesprochen und drei Kulturen gelebt: Italienisch, Deutsch und Ladinisch. Diese Vielfalt macht die wohlhabende Region zu einem europäischen Vorzeigeprojekt, bringt aber auch Spannungen und Konflikte mit sich.

Sepp Mall setzt sich in seinen Büchern mit dieser Gewaltgeschichte auseinander. „Weil es auch unsere Geschichte ist, also die Geschichte Südtirols, die zum Teil zwar historisch aufgearbeitet ist, aber sonst kaum präsent ist im Alltag“, sagt er.

1972 trat das Zweite Autonomiestatut in Kraft, das Südtirol befriedete. Es macht die „autonome Provinz“ in vielen Hinsichten unabhängig von der Regierung in Rom und fördert das gleichberechtigte Miteinander der Sprachgruppen. Eine alte Forderung aber löst es nicht ein: den Schulunterricht in allen drei Sprachen der Provinz. Nur in den Schulen der kleinsten Sprachgruppe, der ladinischen, gibt es ihn.