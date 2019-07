Südafrikanischer Musiker Johnny Clegg ist tot

Der südafrikanische Sänger Johnny Clegg in Monaco. (picture alliance/dpa/Piovanotto Marco)

Der südafrikanische Musiker Johnny Clegg ist tot. Er sei nach einem langen Kampf gegen den Krebs in Johannesburg gestorben, teilte sein Management mit. Clegg wurde 66 Jahre alt.

Der südafrikanische Musiker Johnny Clegg ist tot. Er sei nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs am Dienstag in seinem Haus in Johannesburg gestorben, teilte sein Manager Roddy Quin dem südafrikanischen Fernsehen mit. Clegg starb im Alter von 66 Jahren.





Clegg spielte während der Apartheidzeit in seinen Bands auch mit schwarzen Musikern und Musikerinnen zusammen und wurde über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Er ließ sich bei vielen seiner Hits von der Sprache der Zulu und Melodien aus den Townships beeinflussen.

Einer seiner bekanntesten Hits war "Asimbonanga", was so viel bedeutet wie "Wir haben ihn nie gesehen". Der Text war eine Anspielung auf die Ara der Apartheid, in der Bilder des damals inhaftierten Freiheitskämpfers Nelson Mandela verboten waren.

