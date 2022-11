Der Blick von außen

Wahlfehler, Wahlpannen und Wahlwiederholungen kennt man aus westlichen Demokratien eher selten. Doch in der Hauptstadt wird es nach einem Urteil des Berliner Verfassungsgerichts genau dazu kommen: Die Wahlen aus dem September zum Abgeordnetenhaus (AGH) und den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wurden für ungültig erklärt, eine Wiederholung muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Urteil stattfinden.

Wahlbeobachterin Rebecca Meier vom Zentrum für Internationale Friedenseinsätze erklärt die Außenwirkung dieser Entscheidung: "In den großen internationalen Medien war das nur am Rand Thema." Das hänge unter anderem mit der Situation in der Ukraine zusammen.