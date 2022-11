Lorenz Meyer zum Raketeneinschlag in Polen

Allgemeine Erleichterung

31:58 Minuten Nach dem Einschlag einer Rakete in Polen war die Beunruhigung zunächst groß, sie könnte aus Russland kommen - auch bei den führenden Politikern der G-7-Staaten im weit entfernten Bali. © picture alliance / dpa / Bundesregierung / Steffen Hebestreit

Lorenz Meyer im Gespräch mit Korbinian Frenzel · 16. November 2022, 12:05 Uhr

Nach dem Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet zur Ukraine waren viele erleichtert, dass es kein russischer Beschuss war. Weitere Themen der Sendung sind die Trump-Kandidatur, die Wahlwiederholung in Berlin sowie die Freude an Heimwerker-Videos.