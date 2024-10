Gedenken an NS-Opfer

Unbekannte entfernen alle Stolpersteine in Zeitz

06:03 Minuten Noch ist nicht geklärt, ob es sich bei der Tat in Zeitz um einen rechtsextremistischen oder islamistischen Hintergrund handelt. © IMAGO / Herrmann Agenturfotografie / Udo Herrmann

In der Stadt Zeitz in Sachsen-Anhalt sind alle Stolpersteine gestohlen worden - nicht das erste Mal, dass das Gedenken an jüdisches Leben in der AfD-Hochburg zerstört wird. In der Bevölkerung herrscht Ratlosigkeit und Resignation.